Quotidianodipuglia.it - Incidente alla periferia della città: scontro tra auto e furgone, muore un ragazzo di 19 anni

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Undi 19è morto nella tarda serata di ieri in un terribilestradale avvenutodi Taranto. Per cause in corso di accertamento une una vettura.