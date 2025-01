Fanpage.it - Inchiesta rifiuti a Giugliano: il giudice dice no all’arresto per il sindaco Pirozzi e l’ex Poziello

Leggi su Fanpage.it

Divieto di dimora e sospensione rispettivamente per un ex assessore comunale die un dipendente comunale di Marano, l'sulle gare d'appalto per la gestionenei due comuni del Napoletano.