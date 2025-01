Lapresse.it - Incendi a Los Angeles, Paris Hilton vede in tv la sua villa distrutta dalle fiamme: “È straziante”

condivide sui social le immagini della sua casa a Malibù, a ovest di Losdal vastoo che sta bruciando la città californiana. “Ho il cuore spezzato. Sedersi con la mia famiglia, guardare il telegiornale ere la nostra casa bruciare in diretta TV, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai sperimentare”, ha scritto l’ereditiera, proprietaria della catena di hotel di lusso.“Questa casa era il luogo in cui abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È il luogo in cui Phoenix ha mosso i primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi con London”, continua, “Il mio cuore e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie colpite da questi. A tutte le persone che hanno perso la loro casa”. “Ai coraggiosi vigili del fuoco e ai primi soccorritori che rischiano la vita per proteggerci: siete dei veri eroi.