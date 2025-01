Quotidiano.net - Incendi a Los Angeles: nessun italiano ferito, evacuazioni in corso

è rimastoo coinvolto in situazioni gravi per l'incolumità fisica" neglia Los. Lo sottolinea la Console generale d'Italia a Los, Raffaella Valentini, parlando con l''ANSA. "Abbiamo notizie di nostri concittadini che hanno perso la casa, danneggiata o distrutta dalle fiamme, o che sono stati evacuati, mao ci risulta". Il consolato è al momento chiuso "per garantire l'incolumità dei dipendenti e anche perché si trova vicino alla zona con avviso di evacuazione nel comune di Santa Monica", spiega la Console. Gli appuntamenti fissati verranno spostati alla prossima settimana.