In mostra gli scatti di Sanchini

Chimico di professione ma fotografo per passione. Andreaespone i suoifino al 31 gennaio nell’androne di palazzo San Michele. Lasi intitola "La bellezza sublime delle Alpi". "Ho unito due grandi passioni: la fotografia e l’amore per la natura", conferma. "Mi piace camminare e assaporare i silenzi e qui ho portato 34realizzati negli ultimi 3-4 anni. Ho scelto di esporre anche le foto che mi sono salve la premiazione come vincitore dell’European Photographer Award nella categoria Paesaggio Svizzero e la pubblicazione nel prestigioso libro dei Natural Landscape Photography Awards nella sezione Grand Scenic". Attraverso le oltre 30 fotografie esposte, lo spettatore intraprende un viaggio visivo tra picchi, cascate, laghi alpini, ghiacciai e fiumi ripresi nelle diverse stagioni.