In libreria "Trump-La rivincita" di Gennaro Sangiuliano

ROMA (ITALPRESS) – Esce domani in, a pochi giorni dal giuramento e il reinsediamento alla Casa Bianca, per Mondadori, la nuova edizione della biografia di Donald, questa volta con sottotitolo “La”, scritta dal giornalista Rai, ex ministro della Cultura, autore di diverse biografie sui protagonisti della politica internazionale. Al testo, già uscito nel 2017, sono stati aggiunti nuovi capitoli che ripercorrono il periodo che va dai fatti di Capitol Hill ad oggi, narrando la straordinaria rimonta di.Quando il 6 gennaio del 2021, in diretta televisiva mondiale, si consumò l’assalto al palazzo del Campidoglio, suscitando un moto d’indignazione globale, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul futuro politico di Donald J.. In quei giorni il suo destino sembrava segnato, non solo politicamente.