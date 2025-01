Quotidiano.net - 'Ilary': la nuova vita della conduttrice raccontata in una serie tv. Ma ne avevamo bisogno?

In principio fu 'Unica', docufilm con il quale ricostruire la sua versioneseparazione da Francesco Totti. Poi in libreria è arrivato 'Che stupida', libro in cui raccontare i vent'anni passati al fianco dell'ottavo re di Roma bruscamente interrotti dalla scoperta del suo tradimento. OraBlasi è pronta a tornare davanti l'obiettivo in '',disponibile dal 9 gennaio su Netflix in cui lapromette di farsi conoscere come non l'abbiamo mai vista. Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia, '' è uno spaccatosuaad un anno di distanza dalla fine del suo matrimonio. Cinque episodi in cui torna centrale la sua famiglia, dalla madre alle sorelle passando per la nonna novantenne alle prese con il rinnovopatente, e il tema dell'amicizia.