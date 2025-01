Oasport.it - Il tabellone di Jannik Sinner agli Australian Open: l’ottavo sarà duro, evitati Alcaraz e Djokovic

comincerà la difesa del proprio titolocontro il cileno Nicolas Jarry. Questo è il verdetto del sorteggio che si è tenuto nella notte italiana e che ha visto il numero uno del mondo pescare il numero trentaquattro del mondo, ma soprattutto evitare di finire dalla stessa parte di Carlose Novak, che invece potrebbero trovarsi di fronte nei quarti di finale del primo Slam dell’anno.Noncertamente un esordio scontato quello di, visto che comunque Jarry è stato numero sedici del mondo nello scorso maggio, prima di vivere una profonda crisi di risultati.ha affrontato anche il cileno sul finire della stagione passata, vincendo a Pechino in tre set in rimonta. Dopo aver perso il primo per 6-4,ha poi dominato i restanti altri due set per 6-3 6-1.