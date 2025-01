Lanazione.it - Il Risorgimento dei Valdarnesi in un incontro a Terranuova Bracciolini

Arezzo, 9 gennaio 2025 – Ildeiin unDomenica 12 gennaio 2025, a partire dalle ore 16.30, l’aula consiliare diospiterà undedicato alvaldarnese. L’evento, organizzato dal Comitato Valdarnese per la Promozione dei Valori Risorgimentali in collaborazione con l’amministrazione comunale, rappresenta un’importante occasione per scoprire e celebrare la partecipazione deialla storia dell’Italia unificata. Il punto focale della giornata sarà la presentazione ufficiale del Portale Valdarnese sul, una piattaforma online che, per la prima volta, permetterà di consultare un vasto database con oltre 750 nominativi diche hanno preso parte all’epopea risorgimentale tra il 1848 e il 1870.