"Il profumo di mio padre" con Fiano

Incontro con l’autore a Pagnano di Merate. I volontari della Bamp, la Biblioteca Alfonso Mandelli di Pagnano, dedicata a chi ha regalato soprattutto ai giovani della comunità un immenso patrimonio librario, questa sera ospitano l’ex deputato Emanuele, figlio di Nedo, l’unico sopravvissuto della sua famiglia al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, per presentare il suo libro Ildi mio. "L’autore ci condurrà in un viaggio indimenticabile, dove le sue parole diventeranno il filo che lega ricordi lontani", spiegano dalla Bamp. L’appuntamento è alle 20.45 in via Cappelletta 13, sede Bamp.