Tpi.it - Il primo post di Cecilia Sala dopo la liberazione: “Ho il cuore pieno di gratitudine, non ho mai pensato che sarei stata a casa oggi”

Leggi su Tpi.it

Ildila: “Ho ildiè finalmente libera e in Italia: la giornalista, tornata nel nostro Paese nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio con volo partito da Teheran e atterrato all’aeroporto di Ciampino, ha espresso tutta la suanelpubblicato sui socialla.La reporter, detenuta in Iran dal 19 dicembre scorso, ha pubblicato una foto che la ritrae abbracciata al suo compagno Daniele Raineri. Si tratta del momento esatto in cuiha potuto riabbracciare il suo fidanzato subitoessere scesa dall’aereo che l’ha riportata a.“Ho la fotografia più bella della mia vita – ha scritto la giornalista sul suo profilo Instagram – Ildi, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo.