Ecodibergamo.it - Il prefetto: «L’esercito nelle strade anche quest’anno. Stretta sui coltelli, in arrivo i primi frutti»

L’INTERVISTA. Luca Rotondi in visita alla redazione de «L’Eco di Bergamo». «I fatti di sangue? Capisco l’allarme, ma erano casi non prevedibili». L’intervista completa in edicola venerdì 10 gennaio.