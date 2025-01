Spazionapoli.it - Il Napoli fa sul serio per Frattesi, spunta la prima offerta: Manna vuole chiudere

Leggi su Spazionapoli.it

CalciomercatoUltimissime – Primo tentativo concreto per, gli azzurri fanno sul: i dettagli della possibilediPer il calciomercatoultimissime arrivano sul fronte Davide. Questa mattina, il Corriere dello Sport ha aperto in copertina con la notizia di un interessamento concreto da parte degli azzurri nei confronti del centrocampista dell’Inter. Il giocatore non appare più così contento della sua gestione in nerazzurro, con uno scarsissimo minutaggio riservato da Simone Inzaghi in questa stagione.A partire dal mese di novembre,ha disputato: 45 minuti in campionato in 8 partite, 15 minuti in Supercoppa Italiana in 2 match, 90 minuti in Coppa Italia e 128 in Champions League in 3 gare. Sono 278 minuti in 14 sfide, cioè in 1260 minuti potenzialmente complessivi.