Monzatoday.it - Il maxi cantiere per il San Gerardo iniziato 11 anni fa: quando sarà finito e come sarà l'ospedale (costato 208 milioni)

Gru, ponteggi, camion da 11sono diventati di casa all’San. In quel nosocomio da allora non ci si è mai fermati per completare quellaopera che risale al 2012: un nuovomoderno che doveva sorgere sulle ceneri di quello “storico” la cui prima pietra venne posata.