Romatoday.it - Il Giudice Sportivo dà ragione al Ferentino, respinto il ricorso del Parioli

Leggi su Romatoday.it

Non è stato accolto ildelCalcio per quanto riguarda la sfida persa 2-1 contro ilCalcio. Il club deiaveva contestato una sostituzione irregolare nel corso della partita del 15 dicembre, valida per la quindicesima giornata di campionato. Ilnon.