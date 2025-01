Fanpage.it - “Il disordine dei miei figli mi fa impazzire”: i consigli degli esperti per affrontare il burn out genitoriale

Leggi su Fanpage.it

Ildei bambini può impattare sulla psiche dei genitori, le psicologhe invitano mamme e papà a guardarlo come ad un risvolto della giornata e non come ad un fallimento.