Ilgiorno.it - Il bar aiuta le parrocchie: "Coi cent un defibrillatore"

Leggi su Ilgiorno.it

Funziona l’iniziativa del bar Nazionale di via XX Settembre in città e del giornale telematico Crema News, finalizzata all’acquisto di unda donare alla parrocchia di San Bartolomeo e San Giacomo di Crema. La cassetta della raccolta fondi è stata più volte riempita, per un totale di 26 chili di sacchi in tre mesi di iniziativa. È ora in corso la conta del totale recuperato fino a oggi, che si pensa superi i 250 euro, vale a dire la metà dell’investimento necessario per l’acquisto delche ha un costo intorno ai 500 euro. L’operazione prosegue e andrà avanti fino all’arrivo della primavera, quando si faranno i conti definitivamente. Sono numerose le persone che stanno aderendo e che si ipotizza possano aggiungersi nelle prossime settimane. Qualora non si arrivi alla cifra desiderata, sarà il giornale e mettere la differenza.