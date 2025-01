Ilrestodelcarlino.it - Idraulico stroncato da infarto mentre lavora in strada

Tragedia a Passo Ripe, Lele si accascia a terra e muore. L’uomo aveva appena effettuato un sopralluogo in un’abitazione in via Pascoli a Trecastelli, quando,parlava con una persona si è accasciato a terra. A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi: sul posto sono arrivate tre ambulanze, il personale medico ha tentato di rianimarlo per oltre 45 minuti: Emanuele Rossetti è morto sotto gli occhi di alcuni residenti che si erano adoperati per fare il possibile per salvarlo. Aveva 46 anni. Da qualche tempova comee tuttofare in un’impresa, ma per anni avevato come cameriere in una nota pizzeria del lungomare Mameli. In passato avevato come trattorista per Gestiport. Amante del mare, dove trascorreva parte del suo tempo libero a pesca con la sua piccola barca a motore.