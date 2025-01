Periodicodaily.com - I funzionari del Dipartimento di Giustizia di Trump potrebbero aver tentato di influenzare le elezioni del 2020 attraverso fughe di notizie dai media

Leggi su Periodicodaily.com

L’ispettore generale deldiha scoperto che inominati dall’amministrazionepresso ildihanno abusato in modo corrotto del loro potere di avviare indagini politicizzate sui decessi nelle case di cura durante la pandemia Covid-19 a New York e in altri stati democratici, esclusivamente perledel .