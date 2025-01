Baritoday.it - I concerti del lunedì

Leggi su Baritoday.it

Dall’Austria ai Balcani, Attraverso l’Italia in Duo e in TrioDiversamente dal violino con violoncello e pianoforte, il trio di clarinetto, violoncello e pianoforte offre solo due grandi esempi con Beethoven e Brahms.Proprio il Trio di Beethoven campeggia in questo programma da concerto che.