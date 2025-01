Fanpage.it - “Ho chiesto la Bibbia, avevo perso il senso del tempo”: Cecilia Sala racconta la prigionia nel carcere di Evin

Leggi su Fanpage.it

Il racconto didopo la liberazione e il rientro in Italia daliraniano di, dove è stata detenuta per tre settimane: "Houna. Presumevo che potesse essere un libro che adavevano in inglese.ildel tempo, non sapevo più quando era giorno e quando era notte".