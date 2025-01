Agi.it - Guerra tra clan a Ponticelli: ucciso con sei colpi di pistola un ragazzo di 36 anni

Leggi su Agi.it

AGI - I killer hanno fatto fuoco poco dopo le 21 aspettando sugli scooter la vittima predestinata. Seidiper uccidere Enrico Capozzi, 36. L'agguato è avvenuto in via Aldo Merola, nei pressi del civico 32, nel quartiere napoletano di. Alcuni passanti hanno trasportato il corpo della vittima al vicino pronto soccorso dell'Ospedale Del Mare. Alcuni familiari, alla notizia della morte dell'uomo, hanno assalito il pronto soccorso. La vittima era imparentato con alcuni esponenti del vecchioSarno e il suo omicidio potrebbe essere una vendetta dei De Micco. Sono in corso le indagini della polizia.