Imolaoggi.it - Gualtieri: “Negare le fragilità migranti è immorale”

Leggi su Imolaoggi.it

? «Lenon si negano, si affrontano: negarle è non soloma anche stupido. Le persone sono persone. Questo non significa non perseguire i reati ma con il paradigma securitario si ha meno sicurezza, invece che umanità e integrazione». Lo ha detto il sindaco di Roma Robertointervenendo alla inaugurazione della struttura.