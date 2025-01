Romatoday.it - Gratis, ma non per tutti. Nel Lazio un primato a metà: il farmaco salvavita per i diabetici è per pochi

Una spesa blanda per salvare la pelle a poche centinaia di bambinidella Capitale e farsi belli di fronte a tutta Italia. Così la Regioneha preso di petto una questione che ha lasciato col fiato sospeso quasi 14 mila malati romani, non solo in età pediatrica, ma soprattutto.