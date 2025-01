Liberoquotidiano.it - Governo: Graziano (Pd), 'Meloni scappa e non risponde su caro bollette'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "evita le domande dei giornalisti sul, ma trova il tempo per accusare la stampa e le opposizioni di non occuparsi dei veri problemi degli italiani. Un atteggiamento contraddittorio: la premier sfugge al confronto su temi cruciali, ma Fdi non perde occasione per polemizzare. Un curioso modo di gestire le conferenze stampa e il dialogo pubblico”. Così il deputato democratico, Stefano