Governo | Boccia ' Meloni non risponde su bollette per Fdi colpa dei giornalisti'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Che il partito di Giorgiala difenda ci sta. Ma bisogna essere seri. Per coprire i suoi silenzi Fdi afferma che sono ia fare le domande e che lei ha risposto a quelle. Ma alla domanda sui costi dell'energia Giorgianon ha risposto, dicendo che ‘non è questione che si può risolvere in 20 secondi'. Non è possibile accusare la stampa di non aver fatto le domande giuste e ignorare i veri problemi degli italiani. La Presidente del Consiglio oggi non stava facendo un comizio, ma parlava al Paese, in una ‘rara' conferenza stampa. Non è possibile che non trovi le parole, al di là delle domande, per parlare e dare una risposta alle preoccupazioni degli italiani sulle, liste d'attesa, costo dei carburanti”. Così Francesco, presidente dei senatori del Pd durante la registrazione di Porta a Porta.