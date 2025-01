Liberoquotidiano.it - Governo: Baldino (M5s), 'Meloni non risponde in Parlamento, teme domande scomode'

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Abbiamo reiterato la richiesta chevenga are al question time, non lo fa da un anno, è preoccupata dal fatto che i partiti le possano fareche non sianocomode". Lo ha detto Vittoria(M5s) a margine della conferenza dei capigruppo della Camera. "Su Musk abbiamo reiterato la richiesta che venga a riferire, c'è stato un diniego" ma "riteniamo che debba venire are in. Anche sull'aumento dei costi dell'energia e delle bollette, visto cheha proprio deciso di non parlarne in conferenza stampa, ilha bisogno di risposte", ha proseguito."In tre ore di conferenza stampanon ha nominato neanche una sola volta la parola Sanità: non rientra nell'agenda di questo, mentre qualche giorno fa una persona è morta a San Giovanni in Fiore mentre aspettava un'ambulanza per tre ore", ha detto ancora