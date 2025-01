Ilfattoquotidiano.it - Gli incendi di Los Angeles distruggono le ville dei divi di Hollywood da Tom Hanks a Steven Spielberg. Slittano le nomination degli Oscar

Sono migliaia inoltre gli abitanti di Losin attesa di sapere se le loro case sono sopravvissute alle fiamme che stanno divampando in queste ore, a causa anche dei fortissimi venti, e che sono arrivate fino a. Anche fra loro diverse celebrità. Fra le star che hanno casa nell’area ci sono Adam Sandler, Ben Affleck, Tom. Dalla tarda serata locale di mercoledì, il nuovoo che brucia asta mandando in fumo le colline vicino al famosoBowl e al Dolby Theatre, sedeAcademy Awards. Molti attori hanno perso la loro casa tra le fiamme che divorano la ricca zona costiera di Pacific Palisades, tra Malibu e Santa Monica.L’attore James Woods è scoppiato a piangere in diretta sulla CNN, spiegando che la sua villa è stata distrutta dalle fiamme.