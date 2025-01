Ilgiornaleditalia.it - Giampaolo "A casa non mi annoiavo, ora voglio salvare il Lecce"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Il campionato è durissimo e i competitor sono agguerriti"- "Sono stato due anni ae non mi sono mai annoiato, non è che non dormivo perché dovessi allenare una squadra. La mia preoccupazione era farmi trovare pronto e preparato nel momento in cui fosse arrivata la chiamata ma mi prepara