Germania: Weidel a Musk, Merkel ha rovinato il nostro Paese

Francoforte (), 9 gen. (LaPresse) – “Ilnon è stato governato nella maniera corretta negli ultimi 20-25 anni. Dal mio punto di vista l’ex cancelliera Angelahail”. Lo ha detto la leader dell’AfD, Alice, durante la sua conversazione con il miliardario Elon, trasmessa in diretta su X. “ha aperto le frontiere all’immigrazione illegale nel 2015. Inoltre ha puntato solo su energia solare e eolica, togliendo il nucleare. Ma questo non è sufficiente per unindustrializzato come la”, ha affermato