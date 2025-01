Liberoquotidiano.it - **Gb: Meloni, non condivido Musk su ministra Phillips ma è problema di regole'**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Nonle parole di Elon" contro labritannica Jess, ma "da questo al rischio della democrazia. vuole che faccia l'elenco degli epiteti che mi sono stati rivolti anche da personaggi influenti sui social media negli ultimi anni? Non mi ricordo che qualcuno si sia sbracciato". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nella conferenza stampa di fine anno. "Non si è credibili -ha ribadito la premier- a porre oggi la questione, perché è sul tavolo da molti anni, solo che le persone che ne erano protagoniste era ben viste dal mainstream, ma qui noi non stiamo parlando di contenuti, stiamo parlando die allora la questione andava posta prima. C'è un tema, io l'ho posto quando non lo poneva nessuno".