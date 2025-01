Avellinotoday.it - Gabriel Ambrosone, un viaggio musicale tra emozione e innovazione

Il fisarmonicistacontinua a incantare il pubblico con la sua straordinaria maestria e la passione travolgente per la musica. Dopo una serie di concerti in giro per l'Italia e per l'Europa presentando il suo ultimo disco “Impression”, è pronto per i suoi nuovi progetti.