Fuori Biden dentro Zelensky | il premier ucraino in arrivo a Roma per incontrare Meloni e Mattarella

Leggi su Open.online

Domani, venerdì 10 gennaio, Volodymyrsarà aperprima il presidente della Repubblica Sergioe poi laGiorgia. Nella Capitale avrebbe dovuto esserci anche il presidente Joe, che aveva programmato un viaggio in Italia dal 9 al 12 gennaio ma è stato costretto ad annullare l’impegno per «concentrarsi nei prossimi giorni sulla gestione della risposta federale» all’emergenza incendi che sta devastando la California.I piani originali diprevedevano un semplice faccia a faccia a Palazzo Chigi con, che aveva programmato tre giorni di permanenza in Italia per– tra gli altri – anche Papa Francesco. Prima ancora che la Casa Bianca comunicasse la cancellazione del viaggio, il Messaggero aveva anticipato la possibile presenza di