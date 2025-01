Lapresse.it - Funerali Carter: Biden, Trump, Obama, Clinton e Bush alle esequie

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Cinque presidenti sono raccolti nella National Cathedral di Washington per rendere omaggio a Jimmy. In prima fila, davanti all’altare principale della cattedrale, siedono il presidente Joee la first lady Jill, insieme alla vicepresidente Kamala Harris e al second gentleman Doug Emhoff.loro sp, gli ex presidenti Billcon la moglie Hillary, George W.e la moglie Laura, Baracke, al suo fianco, Donald, con cui si è intrattenuto in chiacchiere, e la consorte Melania. Non è presente l’ex first lady Michelle. In terza fila sono presenti gli ex vicepresidenti Al Gore e Mike Pence. In attesa dell’ingresso del feretro dell’ex presidentehanno ripetutamente scambiato diverse parole tra di loro.