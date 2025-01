.com - Freddo in arrivo in Toscana: come proteggere i contatori dell’acqua dal gelo

Leggi su .com

E' atteso un brusco calo delle temperature a partire dal fine settimana e per i giorni immediatamente successivi, soprattutto la notte, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le province di Firenze, Prato, Pistoia e ArezzoL'articoloinindalproviene da Firenze Post.