Veneziatoday.it - Fondaco dei Tedeschi di nuovo chiuso per sit-in. Domani il tavolo coi sindacati

Leggi su Veneziatoday.it

Anche questa mattina ildei, centro commerciale ai piedi di Rialto, è rimastoper qualche ora per via dell'ennesimo sit-in di una manciata di lavoratori in sciopero del magazzino Dhl di Quarto d'Altino, utilizzato in questi anni da Dfs, la società che gestisce il