Firenze, la Trattoria 4 Leoni offre un pranzo solidale ai meno fortunati

, 9 gennaio 2025 - Avenerdì 10 gennaio ladi Piazza della Passera torna ad organizzare il tradizionaledella solidarietà. Come ogni anno dal 1997, lo storico locale fiorentino accoglierà tutte le persone bisognose che desiderano condividere un momento di calore e convivialità: senzatetto, immigrati, anziani soli, madri in difficoltà, lavoratori che hanno perso il lavoro, messi in ginocchio dalla crisi e dai rincari. Il menù proposto sarà quello tipico della, celebre per le sue specialità toscane, nel rispetto, però, delle diverse esigenze etniche o religiose. Il pasto verrà offerto a partire dalle 11, fino ad esaurimento delle scorte. A rendere possibile l’iniziativa, oltre all’impegno del titolare Stefano di Puccio e del suo staff, il prezioso aiuto dei volontari della Ronda della Carità e della solidarietà e degli Angeli della Città, che saranno impegnati nel servizio ai tavoli al fianco del personale dei 4