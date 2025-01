Riminitoday.it - Fine settimana "teatrale" con "La Sgrignarèla”, Ferzan Ozpetek e Gabriella Greison, ma anche mostre ed ultimi eventi natalizi

"L'Epifania tutte le feste porta via." La città e così i borghi dell'entroterra tuttavia, non intendono "cedere" alla venuta della simpatica vecchietta che in sella alla propria scopa nella notte di venerdì 5 gennaio ha dispensato golosità e ghiottonerie d'ogni genere. Infatti, il