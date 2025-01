Quotidiano.net - Fico, se Kiev ci danneggia pronti a porre il veto in Ue

"Se Volodymyr Zelensky intende continuare are gli interessi del nostro Paese possiamo pensare di usare il diritto dinel Consiglio europeo su ogni misura a favore dell'Ucraina". Lo ha detto in conferenza stampa il primo ministro slovacco Robertdopo aver incontrato a Bruxelles il Commissario europeo per l'Energia, il socialista danese Dan Jorgensen.