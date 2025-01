Anconatoday.it - Fermato prima di pranzo, l'alcol test segna una valore tre volte superiore al limite: denunciato e sequestrata la Porsche

JESI – Non era ancora ora died aveva già un tassoemicodi treai limiti di legge. Un uomo di 62 anni, residente in un comune della Vallesina, è statonell'ambito dei Controlli della Polizia locale di Jesi per il rispetto del Codice della Strada. Era a bordo.