Farmaceutica, Marina Panfilo alla guida della Direzione Policy di Msd Italia

Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - Dopo otto anni in azienda come Vaccines& Communication Director,entra nel Leadership Team di Msdnel ruolo di Executive Director, Communication & ESG Strategy. Nel corso dei suoi oltre 40 anni di carriera nell'industriamultinazionale - si legge in una nota -ha egregiamente ricoperto diversi ruoli direttivi a livello nazionale e internazionale, spaziando dal Business Development al Market Access, fino ad arrivarefunzione& Communication. Proprio di quest'ultima area ha volentieri accettato di prendere la, decidendo di ricoprire una posizione delicata e, al tempo stesso, strategica sulla quale Msd ripone da sempre una particolare attenzione, a partire dsua presidente e amministratrice delegata, Nicoletta Luppi.