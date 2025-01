Lecceprima.it - Falsi contratti di locazione per ottenere contributi pubblici, 6 imputati, nessuna condanna

Leggi su Lecceprima.it

LECCE - Si è chiuso con non doversi procedere per intervenuta prescrizione e con assoluzioni perché il fatto non sussiste, il processo di primo grado scaturito dall’inchiesta su un presunto raggiro per, attraversodiche avrebbero riguardato.