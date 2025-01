Calcionews24.com - Fabregas su Lazio Como: «C’è pressione, ma noi vogliamo giocarcela alla pari. Sono indisponibili questi giocatori»

Leggi su Calcionews24.com

, tecnico del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la. Ecco le parole In vista della prossima sfida che dovrà affrontare il(contro la), ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa Cesc. LE PAROLE – «Andare all’Olimpico mette sempre unaextra.andarci con .