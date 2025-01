Esselunga, Coop, Famila, Conad e Carrefour, ecco i supermercati più amati dagli italiani secondo Altroconsumo

Leggi su Ilnotiziario.net

I migliorid’Italia?la classifica di, con conferme e sorprese. Gli, noti per la passione per il buon cibo e l’attenzione al rapporto qualità-prezzo, continuano a considerare itra i luoghi più frequentati, anche più che in altri Paesi europei. L’indagine annuale diha svelato le preferenze e le .