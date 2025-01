Veneziatoday.it - Esce di strada e si ribalta con l'auto per la fretta. Code e caos in Castellana

Leggi su Veneziatoday.it

dicon la macchina nell'ora di punta, forse per la troppa velocità o per una distrazione: l'finisce rovesciata a bordo, lei impaurita se la cava con ferite non gravi mentre il traffico si blocca:e ritardi in mattinata. È successo mercoledì verso le 8 sulla