Lanazione.it - Esami per Renzi. Troise spera di averlo

Settimana corta quella che porta al secondo impegno di fila in casa, stavolta contro il Pineto domenica alle 17.30. La squadra ha ripreso il lavoro sul campo monitorando le condizioni di, sostituito lunedì scorso dopo poco più di dieci minuti per un fastidio muscolare che dovrebbe comunque essere di poco conto. Glia cui si sottoporrà in queste ore daranno un quadro più chiaro, conche confida diregolarmente a disposizione domenica. Diversamente, le scelte in mediana sarebbero ridotte ai minimi termini, visto che Damiani e Chierico saranno ancora ai box, anche se per l’ex Gubbio inizia il conto alla rovescia per rivederlo almeno in panchina a riassaporare il clima partita. Nel frattempo, continua il calciomercato, dove l’Arezzo è attivo anche in uscita: Del Fabro, escluso dai convocati contro la Vis Pesaro, è in cima alla lista che comprende anche Gucci, Gaddini e Fiore.