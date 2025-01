Genovatoday.it - Entella, rinnova un pilastro della capolista

Leggi su Genovatoday.it

Il mercato dell'accelera, ieri è stata definita la trattativa per portare a Chiavari l'attaccante Maguette Fall, ma i dirigenti non si sono fermati. Oggi infatti hanno raggiunto anche l'accordo per il rinnovo di contratto di Di Noia, centrocampista arrivato in estate e diventato.