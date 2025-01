Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Mazzola, Fontanelli sulla gara a Signa:: "Vietato sbagliare»

Per il portiere del, Andrea, quello in terra senese, è stato un ritorno: ha infatti difeso la porta della Robur nella stagione 2014-2015, quella della promozione in D con Morgia. "Non nego che la scelta sia stata influenzata dai bei ricordi legati alla città e all’ambiente – ha detto a Gazzetta di Siena –. Ma il merito principale va al direttore, con cui avevo già lavorato, e all’ambizione del presidente Pianigiani. Direi che siamo in linea con gli obiettivi di inizio stagione: siamo in piena lotta per il campionato, con altre squadre molto competitive. Finora il bilancio è positivo". Domenica i biancocelesti busseranno alla porta del. "Nonostante un inizio difficile e qualche difficoltà nella fase centrale – ha affermato–, è una squadra partita con obiettivi importanti.