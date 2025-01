Agrigentonotizie.it - Dottoressa gli salva la vita dopo un incidente: la storia di un “angelo in corsia” nel libro di Markus Salemi

Leggi su Agrigentonotizie.it

“Facciamo presto, non perdiamo altro tempo” è il titolo deldiche è stato presentato a Le Fabbriche di Agrigento in via Francesco d’Assisi. Racconta unavera, toccante e densa di significato, che ruota attorno al drammaticostradale di un giovane di 39 anni e.