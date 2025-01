Ilrestodelcarlino.it - Domenica c’è il Bari al Città del Tricolore. Fischia Prontera

Saràdella sezione di Bologna a dirigere Reggiana-, in scalettaalle 15 al ‘del’. Col fischietto emiliano ci saranno gli assistenti Passeri e Di Monte, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Di Cicco. Al Var, Baroni con La Penna.ha già arbitrato i granata in stagione, in occasione del pari interno col Catanzaro dello scorso 10 novembre (2-2 reti di Portanova e Gondo, poi Pompetti e Iemmello) ed ha un curriculum da 34 gare in Serie A e 56 nella serie cadetta. Ilsta perfezionando in queste ore un paio di operazioni con giocatori che però difficilmente saranno già disponibili per: il talentuoso trequartista Hasa, acquistato dal Napoli che poi lo girerà in prestito ai ‘galletti’ e Gaston Pereiro dal Genoa. Sul fronte uscite invece, Sgarbi è al passo d’addio: lascerà la Puglia e andrà alla Juve Stabia.